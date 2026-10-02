Nuestra primera dama se reunión con la doña de Trump Ñande primera dama, Leti Ocampos, subió una foto junto a la primera dama de yanquilandia, Melanie Trump con quien se reunió.

Ñande primera dama, Leti Ocampos, subió una foto junto a la primera dama de yanquilandia, Melanie Trump con quien se reunió.

La primera dama aprovechando su visita acompañando al presi Santi Peña a Estados Unidos para cumplir con una agenda oficial, como su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y encuentros diplomáticos con líderes internacionales.

“Reafirmamos la importancia de la cooperación entre nuestros países para impulsar iniciativas que generen más oportunidades para nuestros niños”, escribió la primera dama sobre su encuentro con la primera dama de los Estados Unidos.