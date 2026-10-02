Paraguay define este domingo quiénes estarán al frente de los 263 municipios Este domingo 4 de octubre, los paraguayos tienen una cita con las urnas. En los 263 municipios del país se elegirán a los nuevos intendentes y concej…

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2 de octubre de 2026 - 13:27

Este domingo se elegirán a 263 nuevos intendentes.

Este domingo 4 de octubre, los paraguayos tienen una cita con las urnas. En los 263 municipios del país se elegirán a los nuevos intendentes y concejales municipales.

Según la Justicia Electoral, 5.043.154 personas están habilitadas para votar en esta jornada. Para recibir a los electores fueron preparados 1.187 locales de votación y 14.711 mesas.

La votación será mediante las máquinas electrónicas. En total estarán disponibles 14.711 equipos, además de otros 2.094 preparados como respaldo ante cualquier inconveniente que surja.

La pelea electoral no será solamente por las intendencias. También se definirá quiénes ocuparán las bancas de las juntas municipales.

En total, hay 630 candidatos a intendente y 18.973 candidatos a concejales, entre titulares y suplentes.

En las máquinas de votación aparecerán 9.804 candidaturas, dependiendo del distrito donde vote cada ciudadano.

Para quienes no pueden movilizarse hasta los locales de votación, también está preparado el sistema de Voto en Casa.

El operativo tendrá 32 máquinas y 32 mesas y llegará a 19 ciudades, con cobertura en 31 locales.

Mientras tanto, toda la estructura electoral ya fue desplegada y los materiales distribuidos para que las votaciones puedan arrancar este domingo sin contratiempos.

La jornada también servirá para medir la fuerza de los diferentes partidos en todo el país.

La ANR actualmente administra 163 municipios y, según había señalado Basilio Núñez, apunta a llegar al menos a 170 y tiene como objetivo ideal superar las 180 intendencias.

Pero la última palabra la tendrán los electores. Municipio por municipio se definirá quién se queda con el poder local.

Hay que tener en cuenta que la propaganda electoral ya terminó y actualmente rige la veda.

Desde este sábado 3, a las 19:00, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Además, durante las elecciones no se permitirán aglomeraciones dentro de los 200 metros de los locales de votación, salvo las filas de personas que estén esperando para votar.