Paraguay y una prueba de verdadera jerarquía ante Colombia La Albirroja enfrentará esta noche a Colombia en los Estados Unidos en su segundo partido amistoso post-mundial luego de derrotar a Bolivia en el primero.

Esta noche desde las 21:00 (hora paraguaya) la Selección Paraguaya chocará ante su par de Colombia en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, en su segundo amistoso de Fecha FIFA. El primero de estos se disputó el pasado domingo ante Bolivia, con la Albirroja saliendo vencedora por 2-0.

El juego con los cafeteros podría considerarse la primera gran prueba de jerarquía para el equipo Gustavo Alfaro, ya que además de Brasil, Argentina y eventualmente Uruguay, Colombia fue de las selecciones más regulares y sólidas de Conmebol en los últimos años, habiendo sido finalista de la última Copa América y clasificando de manera relativamente cómoda al Mundial.

Cabe señalar que de hecho Colombia fue, junto a Ecuador, la única selección que Paraguay no pudo derrotar en el transcurso de la última eliminatoria, habiendo primeramente caído por 0-1 en el Defensores en noviembre de 2023, todavía en la era pre-Alfaro y con Daniel Garnero en el banco, y posteriormente empatado en Barranquilla por 2-2 ya en 2025.

En este segundo partido, los cafeteros se pusieron en ventaja de manera bastante rápida y por dos goles de diferencia, pero un descuento de Junior Alonso al finalizar la primera mitad, y un auténtico golazo de Julio Enciso, terminaron igualando las acciones.