Peña pide a la gente salir a votar este domingo El presidente Santiago Peña llamó a la ciudadanía a participar de las elecciones de este domingo y a ejercer su derecho al voto de manera consciente y responsable.

Santiago Peña pidió a la ciudadanía que acuda a las urnas este domingo.

A pocas horas de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo un llamado a todos los paraguayos a acercarse a las urnas y ser protagonistas de esta jornada democrática.

El mandatario destacó que votar no es solamente cumplir con una obligación, sino también tener la posibilidad de elegir a las autoridades que estarán al frente de cada municipio y que tendrán la responsabilidad de trabajar por el desarrollo de sus respectivas comunidades.

“Aliento al voto. Esta es una oportunidad única que nos brinda la democracia, el mejor sistema político existente, pero su efectividad requiere indispensablemente de la participación de todos”, he’i Peña.

El jefe de Estado también remarcó la importancia de fortalecer la democracia y las instituciones desde los gobiernos locales, señalando que para eso es fundamental que la ciudadanía se involucre y participe activamente.

Peña instó además a acudir a las urnas con responsabilidad y convertir la jornada electoral en una verdadera fiesta cívica, donde cada ciudadano pueda expresar libremente su decisión.

Este domingo, los paraguayos elegirán a los 263 intendentes del país, además de los miembros de las juntas municipales.