Peón asesinado en la terraza del país Tenía 42 años y fue asesinado al estilo sicariato.

Un macabro y sangriento crimen sacudió a la colonia Yvype de Pedro Juan Caballero, con una ejecución al puro estilo mafioso. El horrendo suceso oiko a eso de las 16:50 en la granja Tatu, en pleno departamento de Amambay.

La víctima fatal fue identificada como Marcelino C., un humilde peón de campo de 42 años. El cuerpo sin vida del laburante fue hallado tirado en medio de un denso matorral de la propiedad.

El hombre recibió un certero y mortal disparo a la altura de la cabeza, presumiblemente con una escopeta calibre 12. El subcomisario Martín Marecos reveló que el peón intentó defenderse antes de caer, pues tenía perdigones en las manos.

El inmueble pertenece al Infona, pero estaba arrendado por el ganadero Rosalino Vargas, patrón del finado. Los sicarios atacaron a traición y hasta el momento los autores materiales son completos desconocidos.

Efectivos de Investigaciones, Homicidios y Criminalística levantaron evidencias en la escena para armar el rompecabezas.