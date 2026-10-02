Vivi denuncia a los piratas que roban y revenden sus fotos hot Todo un tema voi es el tema de los contenidos ra’e porque loperro son abusivos y no respetan los derechos de autor, así es como piratean y vuelven a vender videos o fotos.

Vivi Figueredo ikuerái de los que piratean contenidos de sus sitios y tiroteó contra ellos. Ni ahí está por las críticas y al toque salió a reclamar. “El que critica porque tengo página azul o Telegram me pasa por la raya del c… Todo el mundo critica y dice que me estoy muriendo de hambre. La verdad es que siempre tengo hambre porque soy comilona y me gusta comer”, dijo.

Lo cierto es que se sabe todo quiénes son los que descargan sus videitos y fotos y vuelven a vender.

La cuerona contó el modus operandi, “venden los contenidos nuestros haciéndose pasar por agencia de xxx”. Así es cómo utilizan su imagen para hacerse de dinero a su costilla y comercializar de forma mau, “y es una pena porque entre nosotras nos avisamos todo”.

“Hay miles de cuentas que son pirateadas. No solo las mías, sino también de algunas colegas que están con página azul o Telegram. Hay quienes están para eso, compra de la página y la viraliza”, he’i.

Más adelante siguió su descargo sin guardarse absolutamente nada, “mis páginas son mías y las manejo yo. Con mis cuentas y mis números de celulares que están a mi nombre. El que compra de otro lado no debe dejarse engañar por páginas que nada que ver. Y punto”, tiró su picantito para los vyros.

“Toda mi vida hice fotos desnuda”

Insistió con el tema del prejuicio del rollo. “No va a faltar el moralista que se indigne y cuestione ‘¿acaso no sabe hacer otro trabajo?’ Si sé. Sé planchar, lavar, cocinar, bailar, lo que me pidas. No le tengo miedo al trabajo”, respondió de antemano luego ya a loperro.

Pero siguió con contundencia y sin miedo al éxito, “toda mi vida hice fotos desnuda y las quiero vender… ¿a quién le robó? ¿O como plata del Estado? Es mi trabajo, tengo foto desnuda y si me da la gana, vendo. Eso es todo”, disparó con todo Vivi Figueredo.