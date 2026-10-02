Polis piden tener cuidado con nuevo reto en donde piden a adolescentes “desaparecer” por 48 horas Un nuevo desafío que circula en redes invita a los jóvenes a apagar el celular, salir de sus casas y no hablar con nadie durante dos días. El reto vi…

Un nuevo desafío que circula en redes invita a los jóvenes a apagar el celular, salir de sus casas y no hablar con nadie durante dos días. El reto viral está generando preocupación.

El oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, explicó que hasta ahora no hay casos confirmados en Paraguay relacionados con este desafío. Sin embargo, ya encontraron comentarios sobre el tema en grupos de WhatsApp y otras comunidades de internet.

La propuesta se presenta como un supuesto juego, donde los participantes buscan sumar puntos o ganar popularidad cuanto más tiempo logren permanecer escondidos.

Pero detrás de ese “juego” puede haber un peligro real. Durante esas 48 horas, los jóvenes podrían quedar expuestos a robos, agresiones, secuestros u otras situaciones de riesgo, especialmente si se encuentran solos y sin posibilidad de comunicarse con sus familias.

La Policía también advierte que cada denuncia de desaparición pone en marcha un feroz operativo de búsqueda.

Por eso, la recomendación para los padres es hablar con sus hijos, mirar qué contenidos siguen en redes y no minimizar este tipo de desafíos. Lo que para algunos puede parecer una simple travesura, puede terminar en un verdadero dolor de cabeza y, peor aún, poner una vida en peligro he’i el especialista.