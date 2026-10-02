Un tocadistos traía un “ritmo” bastante drogón

Un tocadiscos venido de Miami traía un “ritmo” bastante drogón y terminó incautado en el aeropuerto. Agentes de la SENAD, DNIT y DINAC retuvieron una encomienda sospechosa en la terminal del Silvio Pettirossi.

El fino olfato del can detector Argos y los rayos X delataron que el aparato venía cargado con sustancia prohibida. La apertura de la caja se hizo en el Palacio de Justicia ante la jueza Rosarito Montanía y la fiscala Samara Lesme.

Adentro del equipo de música hallaron escondidos varios paquetes de marihuana en cera con un peso de 1 kilo 80 gramos. Se trata de una yerba “premium” de altísima pureza y fuerte concentración en THC destinada al mercado brasileño.

Los sabuesos antidrogas calcularon que la costosa carga incautada ronda una cotización de 14 mil dólares. Los datos del remitente gringo y del destinatario local ya están bajo la lupa de los investigadores para dar con los patrones.

En los últimos 3 años, la SENAD ya requisó más de 1,1 toneladas de esta carísima marihuana en los controles aéreos. A los narcos se les rayó el disco y la encomienda VIP terminó directo en el depósito de evidencias.