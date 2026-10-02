Uno de los asesinos usaba tobillera electrónica Del terrible crimen en Eusebio Ayala.

Uno de los implicados en el crimen de Rebeca, tenía tobillera electrónica. (Foto IA)

Una tobillera electrónica hundió a uno de los sospechosos del macabro crimen en Eusebio Ayala. El sangriento ataque contra Rebeca Martínez y Carolina Aguilar ocurrió cerquita del cementerio municipal.

El temible Édgar Clodomiro R., alias “Chule”, usaba el rastreador del GPS por una causa de robo de autos. Los sabuesos revisaron la señal del aparato y confirmaron que el tipo estuvo en toditos los lugares clave.

La tobillera ubicó al delincuente en la fiesta de jineteada y en el mismísimo sitio donde acribillaron a las mujeres. “Chule” pertenecería a una peligrosa banda dedicada al robo de camionetas y gozaba de libertad ambulatoria.

Al verse acorralado y tras viralizarse los videos de la farra, el bandido cortó el aparato y se dio a la fuga. La fiscala Norma Salinas imputó a “Chule” como autor material y a Junior “Polaco” Delvalle como autor moral.

Un tercer sujeto de kepis azul, que también participó del cobarde ataque, continúa sin ser identificado. La Policía le pisa los talones a los prófugos mientras la ciudadanía exige que terminen tras las rejas.