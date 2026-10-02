¡Uwu! Atendé a quien quiere verle Onichan como cosplayer

La creadora de contenidos y cosplayer Rebecca Bareiro (Onichan) estuvo invitada en el programa de stream Caja de Preguntas, conducido por Orlando “Bicho” Bareiro.
“¿A vos te gusta? que se te diga Onichan o ya no. ¿Cómo quedó eso? ¿Seguís manteniendo el apodo?”, le preguntó “Bicho” de entrada a la invitada.
“Ahora ya me gusta, al principio no me gustaba porque entiendo así como soy otaku que nada que ver que me digan Onichan, pero como ví que a los paraguayos les gustó, quedó Onichan”, tiró la cosplayer.
Upei “Bicho” le preguntó con tres personas o influencers le gustaría ver haciendo cosplay ndaje.
“Me gustaría verle a Sole Cardozo, la verdad me gustaría hacer un colaboración con ella, con Yolanda Park y con Carlos Martini. Yo una vez me saqué una foto con él cuando tenía cosplay, se quedooo mirandome. De hecho que él va mucho a al shopping y justo es el shopping de los otaku, muchos cosplayer ya se sacaron muchas fotos con él, que es el ídolo luego de los otakus”, gatilló Onichan.