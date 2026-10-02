“Vendo traje, usé para fingir estar poseído en una iglesia” 😱 Joven puso en venta su vestimenta y le llovieron los mensajes

Un llamativo anunció puso en facebook un joven, quien desea vender un traje negro.

“Vendo traje, usé una sola vez para fingir estar poseído en una iglesia” dice el anunció del joven, quien acompañó la propaganda con dos imágenes,

En una foto se lo ve en la iglesia junto al pastor José Duarte, mientras hacía un ritual, y el joven aparece luciendo el traje que ahora pone a la venta.

En la otra imagen, muestra más de cerca la vestimenta que desea vender. Obviamente los mensajes no se hicieron esperar, algunas personas tomaron el tema a broma, mientras que no faltaron los que le cañearon por blasfemar y que terminará de rodillas ante el Señor.

“Vendo traje, un uso con posesión inmediata”, “¿el traje del pastor no me podes conseguir’ Quiero hacerme rico para fin de año", “¿incluye demonio o ya se bajó en la iglesia?”, “¿entonces el traje también está poseído?”.