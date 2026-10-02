[VIDEO] Atendé lo que la cuerona quiere que sea parte de su rutina La cuerona Anahí Mendoza suma 38 añitos de aventuras, viajes, proyectos, amores, amistades y también unas que otras situaciones complicadas, pero lo …

La cuerona Anahí Mendoza suma 38 añitos de aventuras, viajes, proyectos, amores, amistades y también unas que otras situaciones complicadas, pero lo que realmente importa es que hoy está más fuerte que nunca y celebra su vida con un deseo mbarete, “hoy es mi día y mi deseo es simple: que la felicidad sea parte de mi rutina”, tiró.

En esta nueva vuelta al sol, la mediática sólo quiere celebrar las pequeñas victorias, recibir buenas noticias, compartir momentos especiales y mirar cada mes de este nuevo ciclo con gratitud. “Que Dios bendiga mi vida, mi familia y todos los sueños que llevo conmigo. Que nunca me falten motivos para agradecer, sonreír y seguir soñando. Por un nuevo año de vida, de aprendizajes, salud, amor y muchos momentos felices”, tiró.