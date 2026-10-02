[VIDEO] Hallan camioneta que habría sido utilizada para secuestrar a jóvenes en Eusebio Ayala Esta tarde se ubicó la camioneta Fortuner de color blanco que se habría utilizado para secuestrar a Rebeca Martinez luego de una jineteada en Eusebio…

Esta tarde se ubicó la camioneta Fortuner de color blanco que se habría utilizado para secuestrar a Rebeca Martinez luego de una jineteada en Eusebio Ayala.

La misma estaba en una zona boscosa de Patiño, entre Ypacaraí y Areguá. El vehículo podría aportar elementos para la investigación, por lo que será puesto en análisis por el departamento de Criminalística de la Policía Nacional y el Laboratorio Forense del Ministerio Público.

En el crimen de Rebeca Martínez se encuentran imputados y con orden de captura, Junior Ramón Delvalle Almeida y Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien reventó su tobillera electrónica que se encontraba utilizando por un hecho punible y tenía prohibido llegar hasta la frontera.