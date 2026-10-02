[VIDEO] Le dijeron “paragua de m..” a un albañil y contratista argentino lo defendió Le puso en su lugar a un guardia por discriminar a un compatriota.

Feroz e indignante episodio de discriminación sacudió a un barrio súper top del Gran Buenos Aires. Un guardia de seguridad le encajó un despectivo “paraguayo de m...” a un humilde albañil en la entrada. Lo que no esperaba el desubicado agente fue que en la fila estaba escuchando todo un contratista argentino que le tiene un cariño enorme a los guaraníes.

Se trata del constructor Emmanuel Verón, dueño de “Construcciones del Norte”, reaccionó al toque al escuchar el insulto. El mismo contó a Crónica que “me bajé del auto con delicadeza y me acerqué al seguridad a preguntarle cuál era el problema”, contó el contratista.

Al ser encarado, el guardia se puso furioso y le dijo groseramente que el asunto no le incumbía. Pero Verón no se achicó para nada: “En la fila había 30 empleados míos que también son paraguayos y le dije que adelante mío ni se le ocurra faltarle el respeto a un paragua”.

Agregó que “ya sea paraguayo, boliviano, uruguayo o argentino, no le da el derecho de insultarle a un trabajador humilde y mucho menos delante mío. Se olvidó el chaleco refractario y le dije que a cualquiera se le puede olvidar por el cansancio de la rutina laboral”.

Don Verón explicó que “acá el 90% de los albañiles son paraguayos, en este caso el que estaba siendo insultado no era empleado mío, pero no necesariamente tiene que ser empleado mío para defenderlo. Esta es una zona top y los seguridad de acá a los albañiles generalmente nos tratan para la mierda. Es así”.

Por último explicó que “yo soy pueblo, soy barrio, soy calle y discuto constantemente cuando veo una injusticia. Me hierve la sangre y me bajo del auto. Yo generalmente tengo una credencial y entro a los barrios con eso pero los albañiles tienen que bajarse y le revisan todas las pertenencias. Eso fue lo que pasó”.

Emmanuel Verón, contratista argentino

Enmarcados en una ayuda solidaria

Por otro lado, el contratista argentina está enmarcado en una feroz travesía solidaria en el impenetrable Chaco Argentino ubicado en el norte. El mismo arrancará el 10 de octubre próximo en donde recorrerán más de 300 kilómetros de camino de tierra. Los organizadores se denominan “Solidarios Argentinos”.

La zona está aislada de todo, no tienen luz eléctrica, sufren sequía extrema y casi no cuenta con señal de telefonía. Para salvar vidas, van a instalar dos potabilizadores del Ejército que sirvieron en Haití y un perforador soviético restaurado.

Avei buscan cambiar la dieta de los pequeños en las escuelas, quienes apenas toman agua de lagunas estancadas donde beben los animales. La hermosa meta incluye montar huertas, instalar antenas Starlink con Smart TV y paneles solares para conectar a los chicos.