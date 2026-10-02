[VIDEO] “Me dio más de 3 palos verdes siendo jugador y yo lo perdí todo” Contundente fue el expelotero Torito Bogado al reconocer su error, “Él me dio todo. Me dio más de tres palos verdes siendo jugador y yo lo perdí todo…

Torito habló de como fue que ganó y a la vez perdió todo.

Contundente fue el expelotero Torito Bogado al reconocer su error, “Él me dio todo. Me dio más de tres palos verdes siendo jugador y yo lo perdí todo. Lo perdí porque empecé a creerme más que él”, confesó cómo perdió todo lo que ganó con el chute durante el programa Aire de todos de Clari Arias..

El expelotero contó parte de lo que llegó a tener, “tenía más de quince casas alquilando, ganaba cincuenta, sesenta mil dólares en el club. Y yo me creí, me creí más que Él”, insistió y se refirió a su soberbia y arrogancia que no le permitieron seguir con su esencia cuando llegó a la cima del éxito, todo esto lo alejó de Dios he´i.

“Dios te presta, pero así como vos vas a malgastando, Él dice hasta donde. Yo ya no me acordé más de él. Antes de que yo surgiera era todo Dios, porque yo era una familia humilde me dio todo así en bandeja de plata”, relató.

“Capaz él dijo bueno este es el momento donde vos vuelvas a mí y vuelvas a reencontrarte vos mismo”, dijo para seguir relatando lo duro de caer y perder absolutamente todo al punto de quedarte sin nada ndaje.