[VIDEO] ¡Ñambeña! Aparecieron Mortadela y Paladar Partner se reunió de nuevo con sus mascotas que se habían extraviado hace como 15 días atrás.

El creador de contenidos El Partner compartió su felicidad en las redes sociales porque por fin pudo volver a reunirse con sus queridas mascotas Mortadela y Paladar, quienes estaban extraviados desde hace casi 15 días atrás.

“Gracias partner, por fin pude cumplir mi sueño de encontrarles a mis perros, vine volando en la moto cuando me avisaron”, tiró el creador digital mientras se abrazaba a los firulais.

“Que mal olor que tenés Morta, te vas a bañar mi amor, hola Pala, vení acá mi amorcito”, le dijo el motoca a sus pichichos mientras le daba cariño y abrazos a sus perros, quienes no paraban de ladrarle de felicidad al reencontrarse con su papá humano.

Un muchachón vio el pedido de Partner en las redes sociales y cuando le encontró a los perros, no dudó en llamarle para contarle el paradero de sus mascotas.

Partner comentó que estaban a solo tres cuadras de su casa, en la casa de una señora que le dio refugio a los firulais, cuando se dio cuenta de que estaban extraviados.

“Que lindooo que aparecieron!! San Roque los cuidó!! Queremos más videos de Mortadela y Paladar!!”, “te veo desde Corrientes- Argentina a mejor noticia que pude ver, gracias San Francisco, San Roque desde Argentina”, “oré por ellos y hoy se hizo el milagro, gracias Dios, sirvió todo los pedidos que bueno que volvieron con su papá!!”, “porfa ponele un collar con chapita con tu númer de teléfono”, “que bueno me alegro mucho de todo corazón, me alegro un montón que aparecieron los dos que alegría que lindo final feliz!”, “esta es una señal de que todo te va a empezar a ir mejor, es mi gran deseo”, escribieron sus seguidores en la publicación realizada en el Instagram de Partner.