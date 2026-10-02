[VIDEO) ¿Para qué te traje? La Novia del Mundial llegó a pelotear, se dejó por moquetera Larissa Riquelme contó al aire que llegó a prácticar fútbol en el club de sus amores como delantera.

Durante la emisión del programa Súper Depor de Unicanal, la periodista deportivo Larissa Riquelme sorprendió a sus compañeros de set al comentar al aire que ella llegó a jugar en el club Cerro Porteño ndaje.

“Yo fui jugadora de Cerro Porteño, yo jugué al fútbol, solíamos entrenar ahí en el bajo del cerro Lambaré, en el arenal con la gente, en fútbol de campo, yo era delantera, jugada de número 9”.

Upei, la “Novia del Mundial” comentó que era demasiado leche hervida en dentro de la cancha ndaje.

Teníamos buenas delanteras, pero era demasiado moquetera en esa época que me arrepiento. Me llegué a pegar con una chica en un partido de fútbol, me pelee ahí, se armó el sarambí, de todo. Después de eso, me decían “La Barbie” porque yo era la más finita, pero “La Barbie” con carácter”.