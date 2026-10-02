[VIDEO] El emotivo reencuentro de Haedo con su pequeña princesa 🥹 Ndi barbaro voi la escena de película que protagonizó la familia del profe gumarelo Nelson Haedo Valdez. Resulta ser que Noemí, su hija mayor llegó r…

Ndi barbaro voi la escena de película que protagonizó la familia del profe gumarelo Nelson Haedo Valdez. Resulta ser que Noemí, su hija mayor llegó recién de un viajecito y nadie se guardo nada en el momento de hacerse sentir lo mucho que se extrañaron todos.

“No hay felicidad más grande que la de un Padre volver a verle a su pequeña Princesa”, escribió el expelotero refiriendose a su hermosa Noemi. “Te extrañé tanto”, dice en otra parte de su texto el papi baboso.

Al parecer, la niña de sus ojos ya llega para quedarse por un tiempito y luego tocará volver. El León Guaraní, le tiró, “bienvenida a Paraguay nuevamente aunque sea de visita”.