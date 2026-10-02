[VIDEO] El emotivo reencuentro de Haedo con su pequeña princesa 🥹

Ndi barbaro voi la escena de película que protagonizó la familia del profe gumarelo Nelson Haedo Valdez. Resulta ser que Noemí, su hija mayor llegó recién de un viajecito y nadie se guardo nada en el momento de hacerse sentir lo mucho que se extrañaron todos.
“No hay felicidad más grande que la de un Padre volver a verle a su pequeña Princesa”, escribió el expelotero refiriendose a su hermosa Noemi. “Te extrañé tanto”, dice en otra parte de su texto el papi baboso.
Al parecer, la niña de sus ojos ya llega para quedarse por un tiempito y luego tocará volver. El León Guaraní, le tiró, “bienvenida a Paraguay nuevamente aunque sea de visita”.