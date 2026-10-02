¿Ya se enteraron a quién le quiere hacer bailar el rey de la kachak? A pocos días de consagrarse como el Rey de la Kachak, al conseguir el primer puesto en el Campeonato Nacional organizado por Lorena Azucas, el bailar…

A pocos días de consagrarse como el Rey de la Kachak, al conseguir el primer puesto en el Campeonato Nacional organizado por Lorena Azucas, el bailarin Nomar Belotto tiró que le quiere hacer bailar el ritmo tropical a la influencer Laurys Dyva, “porque me encantaría porque siempre le dije que quería bailar con ella cumbia o cachaca”, contó.

El capo del baile que tiene al “Moñito Azul”, dijo, “cada uno tiene un estilo diferente pero la cachaca es para todos y el que diga lo contrario es porque baila a escondidas. es un ritmo que nunca pasa de moda”.

En estos momentos disfruta a full la corona levantada el domingo en San Lorenzo, “la verdad que me siento muy feliz de ser el primero. La verdad que mi amor y mi pasión por el baile y más que nada por la Kachak lo hizo posible. Esta es una gran oportunidad para seguir brillando. Soy muy feliz con todo lo que hago. Bailo desde los 3 años”, he´i el campeón del baile.

El profe que baila todos los ritmos que le pongas en la pista lanzó un mensaje poderoso para el rollo, “la vida te da oportunidades siempre y esta corona me va a abrir más puertas para seguir haciendo lo que me gusta que es bailar para mí y por sobretodo para el pueblo”.