Café con aroma a Albirroja en New Jersey El solitario gol de Hugo Adrián Benítez hizo la diferencia a favor de Paraguay, que fue mucho más que la selección “cafetera”

Dos de dos para la Albirroja hasta ahora en su gira por Estados Unidos en esta ventaja por Fecha FIFA. El equipo del “Cazador” jugó un gran primer tiempo y en el complemento hizo la diferencia para vencer 1-0 a Colombia en New Jersey.

Paraguay volvió a mostrar un nivel sobrio desde el principio del encuentro. Los primeros 30 minutos de juego fueron de dominio absoluto de la Albirroja, que tuvo en los pies de Julio Enciso, tras gran asistencia de Juan Cáceres, la posibilidad de abrir el marcador en la más clara del primer tiempo, pero su remate casi desde el punto penal se fue por arriba.

La Albirroja mostró por momentos buen manejo de pelota, algo que Alfaro había anunciado que iba a buscar en este nuevo periodo. De lo más destacado, el debut de Hugo Cuenca, que fue muy importante de mitad de cancha hacia adelante.

En el complemento se equilibró un poco más el juego, Colombia arriesgó un poco más, y Paraguay aprovechó para hacer la diferencia.

A los 10 minutos, Hugo Adrián Benítez define primero tras una buena jugada por el centro, tapa el arquero colombiano y el rebote le favoreció para que defina de una y la mande al fondo.

Con la ventaja Paraguay le cedió terreno a Colombia, que tuvo más la pelota, pero nunca inquietó a Gill.

Al final, el gol de Hugo Benítez fue suficiente para que la Albirroja vuelva a festejar en suelo norteamericano y supere a Colombia en su segundo amistoso.