Con la idea de recuperarse y volver a la cima La Fecha 13 del Clausura arranca con Recoleta recibiendo la visita del herido Libertad, que buscará recuperar la punta.

Todavía con la herida fresca por la caída en el clásico blanco y negro de la fecha pasada, Libertad visitará esta tarde (19:15) el estadio “Rircardo Grégor” de Campo Grande para medirse a Recoleta en busca de la recuperación y volver a la cima para meter presión en este inicio de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

Después del golpe recibido en casa en su última presentación, y con muy pocas ganas de trancar en el campo sintético, Nelson Haedo Valdez preparó un onceno con todo el arsenal, salvo el capitán Álvaro Campuzano que vio la roja ante Olimpia y está suspendido. Cristian Martínez y Hugo Fernández, de gran reaparición ante Olimpia, podrían aparecer desde el arranque.

Y hablando de estar con la sangre en los ojos, Recoleta, que sigue siendo perseguido de cerca por la sombra del descenso, necesita más que agua en el desierto de un triunfo y quiere aprovechar que jugará en un reducto que conoce.

El “Canario” sabe que no puede seguir regalando puntos si quiere seguir siendo de Primera División la temporada que viene y con esa urgencia saldrá a buscar los tres puntos ante el Gumarelo.

El Rayadito se juega la vida ante el “Indio”

La decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026 comenzará a jugarse esta tarde en “La Arboleda” con un choque clave. Allí, Guaraní será local ante San Lorenzo desde las 17:00. Por un lado, el “Legendario” está con todas las ganas de triunfar y acercarse a la punta. Por el otro, el Rayadito se juega la vida, si no consigue un triunfo, su suerte quedará sellada y su descenso a la Intermedia será un hecho.