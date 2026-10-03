“La gente y el club se merecen una copa” Fernando Benítez se ilusiona con regalar un título a la República

Fernando Benítez, capitán y referente del “Chanchón”, habló con Crónica acerca de la clasificación de su equipo contra Olimpia por Copa Paraguay, remarcando que “la gente y el club se merecen una copa”.

“Creo que sería una fiesta inolvidable para el país porque Luqueño le va a demostrar a todos la hinchada que tiene detrás de esta institución, de por ahí si llegamos a coronar sería una fiesta que no va a poder terminar en un solo día, porque la gente luqueña sabe festejar triunfos y si llega un torneo ni qué decir”, lanzó.

“No hay caso, cualquier cancha que haya en el país vamos a llenar si de por ahí jugamos la final, donde sea Luqueño va a llenar siempre. Y esa caravana no va a llegar a Luque así nomás”, he’i en caso de tocar la gloria. Ahora, el Auriazul espera por Recoleta en los cuartos de final.

En cuanto a cómo encararon el duelo contra el puntero del Clausura, he’i que “la verdad nosotros lo tomamos como un clásico los partidos contra Olimpia, veníamos con algunas rachas negativas contra ellos en el campeonato, estábamos motivados en ese sentido, ya que de por ahí en el Clausura estamos lejos de siquiera alguna copa internacional, lo más importante es que tenemos otra ventana a través de este torneo para jugar alguna copa”, explicó.

“Salimos a jugarle de igual a igual a Olimpia, le demostramos de qué estamos hechos, somos un grupo humilde que día a día se sacrifica para seguir adelante, demostramos que podemos competir contra cualquier rival, ya que eliminamos al puntero del campeonato”, siguió.

En el sorteo

“Yo gané el sorteo y elegí patear hacia mi gente, pero el asistente dijo que se tenía que patear al otro lado. Si ya estaba decidido ¿para que se hizo el sorteo? cuando le dije eso al asistente me dijo ‘ekirirĩ’”, contó acerca de lo ocurrido en la previa de los penales.