La “Reina de las empanadas” está a dieta, igual va a festejar pero con empanada al horno Mañana se festeja uno de los días más importantes porque se recuerda al tereré rupa de todos los paraguayos. Magalí Cabañas se ganó el cetro de la reina gracias a un video que se viralizó. Hoy cuenta que celebrará de una manera diferente.

La “Reina de las empanadas”, Magalí Cabañas, va a honrar su título indiscutible este domingo con su familia como corresponde, con empanadas pero no fritas.

“Este domingo vamos a festejar con mi familia el ‘día de la empanada’, pero con empanadas al horno, de jamón y queso, que es mi favorita. Yo tengo totalmente prohibido comer frituras, pero sí puedo al horno. Vamos a preparar con mi marido y mi hija porque ahora estamos comiendo sano”, dijo Magalí a Crónica.

La “Reina de las empanadas” comentó que ya bajó 45 kilos en 6 meses más por una cuestión de salud, porque su vida ya estaba apeligrando por el sobrepeso que le afectaba. “Ahora tengo una relación sana con la comida, pasó a ser algo secundario en mi vida. Antes solo pensaba en comer, pero llegué al punto de quiebre cuando orillé los 200 kilos con solo 1,60 de estatura. Gracias al tratamiento que estoy siguiendo logré controlar la ansiedad”, gatilló.

Maga explicó que ya le perdió la mano a las empanadas, “capaz que uno nomás pueda comer, porque cuando me despedí de ella, apenas dos pude comer”, confesó.

“En febrero me interné muy grave por una hemorragia que no me paraba, pero tenía cero posibilidades de pisar un quirófano debido a mi sobrepeso, presión alta, hipotiroidismo y anemia”, tiró Maga quien contó que gracias a su ginecólogo quien le dio la orden de acudir a un endocrinólogo, y después de unos estudios, comenzó a usar la tirzepatida, “era la forma más segura de pelear por mi salud”.

Magalí explicó que el medicamento en sí no es milagroso pero combinada con mucha disciplina y voluntad, sí se puede ver los resultados. “Bajé ya 45 kilos, empecé a usar cuando llegué a 195 kilos, actualmente tengo 150 kilos. El efecto del medicamento no es solo físico sino mental también, te saca la ansiedad, te saca de la mente el pensamiento continuo de querer comer”.

De dónde sacó el reinado

Maga hizo un video que subió a sus redes y al toque se viralizó. En el mismo se plagueaba porque ella amaneció con ganas de ir a hacer caminata y comer sano, pero su vecina colocó un puesto de empanada justito al lado de su casa. A partir de ahí quedó como la “Reina de las empanadas”.