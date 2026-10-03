¿Miau, Miau, Adiós? Desde Barrio Obrero saltó el rumor de que “Gatito”, que anda por Brasil recuperándose de una lesión, podría despedirse del fútbol a fin de año. El presi Blas Reguera habló sobre el tema.

¿Ya no habrá “Gatito” en Cerro para el 2027? Por los pasillos de “La Nueva Olla” se comenzó a escuchar fuertemente en las últimas horas el rumor de que Roberto Junior Fernández estaría con planes de colgar los guantes a fin de año y dejar el fútbol profesional.

“Gatito”, que viene recuperándose de una lesión muscular en Brasil con la sanidad del Botafogo, donde es ídolo y le tienen un gran cariño, ha perdido terreno en el arco del Ciclón y, cuando parecía que de la mano de Gustavo Costas volvería a tener regularidad, le llegó nuevamente una lesión que lo sacó de aquel partido con Libertad en el debut del DT argentino y no pudo volver hasta ahora.

En medio de los festejos por los 114 años del club, el presidente azulgrana, Blas Reguera, reconoció que tuvo una charla con el golero, que algo escuchó sobre la posibilidad del retiro, pero que oficialmente no hay nada.

“De eso no hablamos (de un posible retiro), no se nada, leí por redes sociales, pero no creo que sea nada oficial. Sí hablé con él para planificar justamente su viaje, me había pedido permiso para eso, lo cual por supuesto estuvimos de acuerdo para bien”, explicó Reguera.

El presi aseguró que a pesar de que no está teniendo minutos de juego últimamente, “Gatito” sigue siendo importante para el grupo. “Es un jugador que si bien no viene jugando mucho en los partidos, es muy importante para el grupo, para la mentalidad del grupo afuera de la cancha”, expresó.

Por ahora Fernández no se ha manifestado al respecto y habrá que ver a su vuelta si está en sus planes el despedirse a fin de año.