Reguera: “Las cosas buenas van a llegar”

En medio de los festejos por los 114 años de vida institucional que cumplió Cerro Porteño este 1 de octubre, el mandamás de Barrio Obrero, Blas Reguera, analizó el presente del club y, a pesar de que reconoció que las cosas no van bien en el Clausura, confía en una levantada.

“Estamos normalizando en varios aspectos. Todos saben que asumimos después de una ardua campaña no hubo un proceso de transición. Fuimos ordenando un poco. Nos gustaría en lo deportivo quizás más adelante. Ayer tuvimos un buen paso clasificándonos en la Copa Paraguay pero estamos convencidos de que podemos un poco más”, señaló.

Así también, le habló al pueblo azulgrana y pidió el apoyo y la confianza de siempre porque dentro de poco ya comenzarán a llegar los buenos resultados he’i. “Más que paciencia yo pido que sigan apoyando. Hay un equipo de trabajo que está convencido, está con mucha determinación, que se va a caer porque es un equipo nuevo, pero se va a levantar y no va a perder la fuerza. Entendemos que quizás hay enojo con algunos resultados, pero las cosas buenas van a llegar, estamos trabajando y vamos a estar donde merecemos estar”, afirmó.

Poniéndose al día. Los festejos por un nuevo aniversario institucional llegaron hasta el plantel azulgrana ya que la directiva estuvo cumpliendo con algunas cuestiones económicas con los jugadores y según se informó desde Barrio Obrero, cerca de 2.500.000 dólares fueron desembolsados para el plantel en concepto de premios por lo hecho en la Conmebol Libertadores pasada y también se abonó un mes de sueldo.

EL “CAPI”, FUERA DEL PARTIDO ANTE EL “GALLO”

La mala noticia para Gustavo Costas tiene que ver con el capitán Gustavo Velázquez que, tras el golpe que recibió en la cabeza en el juego ante Rubio Ñu por Copa Paraguay, deberá guardar total reposo entre 5 a 10 días, no puede realizar movimientos bruscos, por lo que está totalmente descartado para el juego ante 2 de Mayo por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Por otro lado, lo de Jorge Morel finalmente no pasó de ser un calambre por lo que el volante estará disponible para el juego de este lunes ante el “Gallo Norteño” en “La Nueva Olla”.