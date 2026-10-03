“Ya terminó, ahora tenemos 10 finales” Con frustración tras la eliminación por Copa Paraguay, Eduardo Delmás ya mira lo se viene en el Clausura.

En Para Uno continúan los ecos tras el golpe recibido en Copa Paraguaya. La eliminación a manos del Sportivo Luqueño dejó un terrible tova puku en todo el mundo Franjeado, pero ya se quiere dar vuelta la página y meterse de lleno en el Torneo Clausura.

Eduardo Delmás se mostró claramente frustrado tras la caída en los penales ante el “Chanchón”, reconoció que debieron haber liquidado el pleito antes de llegar a la definición desde los doce pasos, pero aseguró que no hay tiempo para llorar.

“Muy tristes por el resultado, tuvimos que haberlo ganado ya en los 90. Después en la tanda de penales no se nos dio. Pero ya terminó esto, a pensar en el partido del martes porque tenemos 10 finales y queremos ir por el bicampeonato”, afirmó.

En lo personal reconoció que intentó por todos lados, pero no pudo desnivelar la historia a favor del Decano. “Me sacó dos el arquero, una la defensa, una se desvió ,pero de eso se trata el fútbol. Cuando perdemos tratar de que pase rápido esto y que pase el siguiente, pensar en lo que viene porque tenemos 10 finales por delante y queremos ir por el bicampeonato”, tiró.

Sin “Coyote”. Siguen las malas noticias para “Vitamina”. El DT no podrá contar con Alan “Coyote” Rodríguez para el juego del martes ante Nacional en el ueno Defensores del Chaco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El lateral zurdo sufrió un desgarro muscular en el juego ante Libertad y quedará fuera por un par de semanas. Rodríguez se suma al capitán Richard Ortiz que, por acumulación de tarjetas, también estará ausente ante el Tricolor.