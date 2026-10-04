¡A mí no me vasa comprar por 2mil guaraní! Cuerona bromeo con una situación para decirle a loperro que no sean vyros con sus votos a cambio de nada.

Para relajarse un poco fue hasta el rio a disfrutar del medio ambiente.

Nerviosaro le pusieron a la cuerona Fabiola González, quien se fue a votar con la mejor de las energías para se sintió ofendida voi cuando le dieron un billete de G. 2.000 por su voto. En su estado del whatsapp mostró el chisme. Para relajarse un poquito y olvidarse de la argelería depositó su voto de confianza y fue hasta el rio para respirar aire puro

En charla con Crónica invitó al rollo a ir hasta sus lugares de votación y hacer uso del derecho. “Lo que quiero decir con el tema del billete es que no se rebajen a cambio de nada por su votación. Lo que van a elegir hoy es mucho más que un monto de dinero. Es lo que se hace durante cinco años para toda la ciudad”, tiró.

Loperro tienen que entender que lo que hagan acá tiene que ver con los próximos cinco años he´i cuerona.