A sus 96 años, fue a votar con toda la emoción Una de las imágenes más tiernas de la jornada electoral se vivió en Santa Rosa, Misiones, donde doña Emeteria Montiel de Castillo, de 96 años, llegó …

La abuelita de 96 años no faltó a la hora de ejercer su deber cívico y fue a darle su voto a su candidato.

Una de las imágenes más tiernas de la jornada electoral se vivió en Santa Rosa, Misiones, donde doña Emeteria Montiel de Castillo, de 96 años, llegó hasta el local de votación para cumplir con su deber cívico.

La abuelita hizo el viaje desde San Ignacio hasta Santa Rosa, acompañada por un familiar, quien se encargó de llevarla hasta las urnas.

Según contó su acompañante, doña Emeteria estaba feliz y muy emocionada por poder participar nuevamente de la jornada electoral.

Con sus 96 añitos, demostró que las ganas de ejercer el derecho al voto no tienen fecha de vencimiento. Feliz se mostró la abuelita todoterreno.