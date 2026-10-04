¡A votar nomás! Meteorología he’i que el tiempo mejora desde media mañana Para quienes siguen dudando si salen o no de casa y se ponen a mirar primero el cielo para ir a votar, pueden ir preparando nomas el tereré, el docum…

El tiempo va a ir mejorando y ya no se esperan lluvias en Central.

Para quienes siguen dudando si salen o no de casa y se ponen a mirar primero el cielo para ir a votar, pueden ir preparando nomas el tereré, el documento y el paraguas por las dudas, porque el tiempo daría un respiro desde media mañana.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, explicó que desde media mañana y hacia el mediodía las condiciones mejorarían en Asunción, Central y parte de Ñeembucú. De esta manera, se podrá acudir a los locales de votación sin mayores inconvenientes.

Eso sí, en otros puntos del país la historia será diferente. San Pedro, Concepción, Presidente Hayes, Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa todavía podrían registrar lluvias y tormentas.

Luego de la noche complicada del sábado, con fuertes lluvias y tormentas, este domingo 4 amaneció con el cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias dispersas, principalmente en el norte y este de ambas regiones.

En el centro y sur de la Región Oriental también podrían registrarse algunas precipitaciones, pero de manera más aislada y, por el momento, sin condiciones favorables para fuertes vientos ni granizadas.

En cuanto al calor, tampoco se viene un día para andar sufriendo demasiado. Las temperaturas máximas rondarían entre 27 y 30 °C, por lo que la jornada será cálida, pero bastante más llevadera que los días de calorazo que tuvimos recientemente.

Para el lunes 5 y martes 6 se esperan amaneceres frescos y tardes cálidas, aunque nuevamente podrían aparecer lluvias y tormentas, pero esta vez de manera mucho más dispersa.