Alfaro habla de una nueva etapa de construcción El DT de la Albirroja habló y dio su balance luego de las dos victorias conseguidas en los dos partidos amistosos que la Selección disputó.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, habló sobre sus conclusiones luego de los dos amistosos disputados por la Albirroja en el transcurso de la última semana, terminando dichos partidos con dos victorias, ante Bolivia y ante Colombia, ambos juegos disputados en los Estados Unidos.

El DT valoró, más allá de los resultados, la construcción de la Albirroja y el cambio de una ilusión mundialista a una nueva expectativa. El entrenador señaló que “lo que menos vine a buscar son resultados, yo vine a buscar tres cosas y las conseguí. La única forma de construir, es piedrita por piedrita”, utilizando esta comparación para explicar el camino que pretende recorrer con la Selección.

Remarcó que “estamos en una etapa de construcción”, y consideró que el encuentro ante Colombia fue especialmente valioso por todo lo que permitió observar y analizar. “Para mí el partido fue muy bueno, porque nos deja un montón de conclusiones”, afirmó.

Para Alfaro, las dos victorias obtenidas en Estados Unidos representan un dato positivo, aunque para el entrenador forman parte de un proceso mucho más amplio, con la intención siempre de utilizar cada partido para conocer mejor al plantel, probar alternativas y determinar qué futbolistas pueden aportar las características que necesita el equipo.

También señaló un cambio en el escenario que rodea a la Selección. “Paraguay antes de la Copa del Mundo estaba detrás de una ilusión, ahora Paraguay está detrás de una expectativa”.