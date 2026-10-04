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[VIDEO] Antes de empezar la votación ya se armó el moquete en Yataity

Apenas estaba por arrancar la jornada electoral y en Yataity del Guairá ya se calentó el ambiente. Representantes de distintas listas se cruzaron den…

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En guaira iniciaron la jornada de votación con moquete.

Apenas estaba por arrancar la jornada electoral y en Yataity del Guairá ya se calentó el ambiente. Representantes de distintas listas se cruzaron dentro de un local de votación y lo que empezó como una discusión terminó en moquete.

Entre gritos, insultos y algunos empujones fuertes, la cosa se puso bastante fea y la Policía tuvo que meterse para separar a los nerviosos que al parecer estaban nervio memete por culpa de la tormenta del sábado en la noche.

Como los protagonistas estaban peor que jagua hasy y no había forma de separarlos, apareció el Grupo GEO para reforzar la seguridad y evitar que la peles en el local electoral pasara a mayores.

Todo esto ocurrió antes incluso de que arrancara oficialmente la jornada de votación. ¡Y todavía faltaba todo el día!

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