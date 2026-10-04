¡Apenamí! Mirá donde fue a parar Mily Britez gracias a su trabajo La cantante Mily Brítez emprendió vuelo con toda su familia rumbo a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, apenami.

Mily compartió con sus seguidores de las redes sociales varios videos en Instagram, donde mostró sus diversas paradas en los aeropuertos, tomando las conexiones para llegar a su destino.

La artista, su mena y su hijo llegaron super bien y cansados luego del agotador viaje hasta el Medio Oriente.

La interprete uepi, ya más descansada publicó un video desde la habitación del hotel donde se encuentran hospedados y se maravilló de la belleza del lugar.

“Miren lo que es esta imagen, el amor inmenso que nos tiene Dios. Esta esla imagen desde nuestra habitación y con este un mensaje para ustedes, que son mis fieles seguidores que me vieron desde el momento cero en toda mi carrera. Si tenés un sueño y alguien te hace dudar de ese sueño, lo importante es que no le hagas caso”, dijo Mily en el material alzado en sus rede sociales.

Luego gatilló, “Baila apretadito, Todo el mundo menos a mí, Polka bandita, son producciones que yo hice con muchísimo amor y que tienen millones de reproducciones gracias a ustedes. Me trajeron hasta aquí a hacer contactos con amigos, con empresarios que creen en mí y en mi carrera”.

“Y hoy me levanto con esta demostración de Dios de que aún tengo fuerzas y por sobre todas las cosas aún tengo muchas ganas de seguir soñando y seguir creciendo, así que arriba ese ánimo”, gatilló finalmente con mucha alegría de poder estar contemplando ese lugar de ensueño ndaje.