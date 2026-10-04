Argentina apabulló a una Burkina Faso juvenil La selección albiceleste no tuvo piedad con el equipo alternativo oriundo de África, todo esto en la víspera de la despedida de Messi.

La Selección Argentina tuvo un partido exageradamente tranquilo y este sábado goleó 7-0 a su par de Burkina Faso en un amistoso disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, esto en la segunda presentación del vigente subcampeón del mundo. El equipo africano jugó con un plantel de emergencia y con jugadores Sub-23, esto a causa de una serie de problemas logísticos severos y a un conflicto económico con su selección mayor.

Como era de esperarse ante este contexto, el partido siempre fue dominado por Argentina, la cual en el minuto 3 ya se puso en ventaja con un penal cometido por Moumouni Diallo a Agustín Giay y que Lautaro Martínez convirtió en gol tras el rebote del portero Guira Razak.

Los restantes tantos fueron marcados por Moumouni Diallo, en contra (m.8). Gianluca Prestianni (m.12), Nicolás Paz (m.35), Julián Álvarez (m.36), Franco Mastantuono (m.57) y Giuliano Simeone (91), todo esto para que la albiceleste sume su segunda goleada en esta fecha FIFA, tras la victoria por 4-0 ante Bolivia del miércoles pasado en Córdoba.

Luego de esta goleada, Argentina tendrá una noche emocionante el próximo martes cuando despida de la Selección a Lionel Messi en su último amistoso de esta fecha FIFA ante Benín, también en el Estadio Monumental de Buenos Aires.