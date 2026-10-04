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Bebe’i de 13 días fue adoptada por una familia acogedora

Los nuevos padres ovy’a por el hermoso retoño que se une a su hogar.

| Por Crónica
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Familia de acogida para un bebé de 13 días.

Una historia de pura esperanza y ternura emociona a la perrada en medio de tantas pálidas. El pequeño “Roque”, un angelito de tan solo 13 días de vida, comenzó a escribir un nuevo capítulo.

Separado de sus padres por difíciles circunstancias, el recién nacido quedó en manos del destino. Afortunadamente, una solidaria #FamiliaAcogedora le abrió los brazos y el corazón de par en par.

Los tíos de la guarda lo recibieron para darle la leche, los mimos y el calorcito que tanto necesita. Este cuidado transitorio funciona como un puente de oro para garantizar el derecho del bebe’i.

La idea es darle seguridad y amor mientras las autoridades buscan a su familia ampliada. Se busca un entorno seguro, limpio y definitivo donde el chiquito pueda crecer sano y feliz.

El gesto de amor de esta familia demuestra que todavía hay gente guapa y de buen corazón en nuestra tierra. Un verdadero milagro de vida que nos recuerda que el amor de familia es la medicina más poderosa.

Ovy'a los nuevos papis con su nuevo retoño.
Ovy'a los nuevos papis con su nuevo retoño.

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