Camilo comienza la jornada electoral con mensaje de compromiso con Asunción Camilo Pérez, inició su jornada electoral con un encuentro con la prensa en la sede de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (AN…

Camilo Pérez, inició su jornada electoral con un encuentro con la prensa en la sede de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Estuvo acompañado de su familia y su Comando de Campaña: Raul Latorre, Turi Capello, Luifer Bernal, Salma Agüero y Juan Carlos Orihuela.

“Estamos confíados en el trabajo realizado por el equipo y las expectativas son positivas”, he’i y agregó su solidaridad su solidaridad con las familias asuncenas afectadas por el temporal.

“Hoy es un día importante para Asunción. Pero antes que nada quiero expresar mi solidaridad con todas las familias que fueron afectadas por el temporal. Esperamos que la jornada pueda desarrollarse con normalidad y que todos puedan ejercer su deber cívico”, manifestó.

Posteriormente, el candidato se trasladó al Colegio Americano para votar.