Casi degollaron a un recluso de la cárcel de Concepción El herido fue encontrado en el piso totalmente ensangrentado.

Una sangrienta gresca carcelaria casi termina en tragedia dentro de la Penitenciaría de Concepción. El ajusticiamiento oiko a eso de las 08:55 de hoy en la celda 10 del pabellón “Rehabilitación”. La víctima fue identificada como Migdonio S. M., un preso de 41 años recluido por coacción grave.

El interno ligó una tremenda y peligrosa estocada de arma blanca en el lado izquierdo del cuello. Guardiacárceles fueron alertados del guarará y encontraron al arriero ensangrentado pero consciente.

En el piso de la celda hallaron una foice de 30 centímetros con mango de madera que fue incautada. El herido recibió los primeros auxilios en la sanidad y luego fue derivado al Hospital Regional.

Quedó internado en observación bajo la atenta mirada y estricta custodia de los agentes penitenciarios. El temible machetillo fue entregado a la Policía para que pase todito a manos del Ministerio Público.