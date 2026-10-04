Doña quedó presa 4 días por un error de papeleo Por culpa de la eterna burocracia.

Un papelón judicial de aquellos dejó tras las rejas a una abuelita por culpa de un expediente añejo. Doña Carmen Estigarribia Vda. de Sanabria terminó presa cuatro días por pura negligencia.

La mujer fue indultada por decreto presidencial allá por el 2016, quedando libre de culpa y pena. Sin embargo, un oficio con doce años de retraso y sin actualizar reabrió la orden de captura.

Agentes policiales le pusieron los ganchos y la enviaron al calabozo como si fuera una prófuga. El caso data del 2014, cuando la doña ligó una condena de 7 años y 6 meses por un tema de drogas.

Tras el terrible e injusto trago amargo, una jueza tuvo que ordenar su libertad inmediata de urgencia. La burocracia y la pachorra del sistema judicial paraguayo quedaron en absoluta evidencia con este show.

La perrada no podía creer el tremendo pifiazo de las autoridades contra una ciudadana inocente.