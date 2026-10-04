Elecciones Municipales: solo con la cédula y el tereré en los locales de votación Si hoy vas a votar, ojo con lo que llevás, porque hay objetos que están prohibidos dentro de los locales electorales y te pueden generar un feroz akã…

Lo que no podes hacer en un local de votación.

Si hoy vas a votar, ojo con lo que llevás, porque hay objetos que están prohibidos dentro de los locales electorales y te pueden generar un feroz akã rasy.

La Justicia Electoral recuerda que, existen varias restricciones para garantizar que las elecciones se desarrollen con tranquilidad y, sobre todo, que se respete el secreto del voto.

Celular en el cuarto oscuro, ni ahí. Está prohibido ingresar al lugar de votación con celulares, cámaras, filmadoras u otros aparatos que puedan sacar fotos o transmitir imágenes. La idea es evitar que alguien pueda fotografiar o demostrar cómo votó.

Armas, totalmente prohibidas. No se puede ingresar con armas de fuego, armas blancas ni objetos contundentes, aunque la persona tenga algún permiso o autorización.

Nada de bebidas alcohólicas. Está prohibido llevar, consumir o portar bebidas alcohólicas dentro de los locales electorales y también en sus alrededores.

Tampoco se permite propaganda política. Banderas, remeras, distintivos, prendas o cualquier elemento que haga alusión a candidatos o partidos no están permitidos dentro del recinto ni en las inmediaciones.

La Policía Nacional está autorizada a realizar controles en los accesos y puede retener o incautar los objetos prohibidos.