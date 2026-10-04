Fue a votar como “la Tigreza del Oriente” Como toda una muñeca, Tigresa del Oriente, fue hasta las urnas la modelo Vivi Figueredo y dijo al rollo que es importante entender que para poder seg…

Como toda una muñeca, Tigresa del Oriente, fue hasta las urnas la modelo Vivi Figueredo y dijo al rollo que es importante entender que para poder seguir farreando es necesario tener las calles en orden. “Importante es que la gente entienda que un voto hizo la diferencia, que se vayan a cumplir con su deber cívico. Mira, imagínate un poco la situación que pasó ayer, esa situación tan difícil”, tiró.

“Yo sé que muchas cosas no se pueden controlar, pero el tema, por ejemplo, cuando hay raudales, cosas así, para que se arreglen más calles, que el intendente por favor lleve en cuenta un poco nuestra red de las calles y así presente mejoría de muchas cosas”, dijo la mediática que aparte de cumplir con su obligación, alimentó aveí la vista del rollo.