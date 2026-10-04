Fue a votar ¿ka’ure? y fue detenido por una orden de captura pendiente Lo que parecía ser una simple ida hasta el local de votación terminó de una manera que seguramente no estaba en los planes. Un hombre de 35 años fue …

Lo que parecía ser una simple ida hasta el local de votación terminó de una manera que seguramente no estaba en los planes. Un hombre de 35 años fue detenido este domingo en Yuty, Caazapá, luego de que la Policía descubriera que tenía una orden de captura pendiente.

El hombre se encontraba en las inmediaciones del Colegio Nacional Felipe Mola López, habilitado como local de votación, y según los polis estaba aparentemente apintonado.

Personal de inteligencia yaguare’o a los policías sobre su presencia y, al verificar sus datos en el sistema, saltó la sorpresita: el hombre era buscado por una causa relacionada con un supuesto hecho punible de abuso sexual en niños.

El hombre salió de su casa con la intención de cumplir con su deber cívico, pero terminó cumpliendo con otra cita que, aparentemente, tenía pendiente con la Justicia.

Más temprano, avei, otro hombre con orden de captura quiso demostrar que era “buen ciudadano” en Pedro Juan Caballero. Llegó hasta la mesa de votación, pero a vichear sus datos se pilló que estaba en falta con la justicia, por lo que quedó detenido.