[GALERÍA] ¡Algunos deciden autoridades, otros eligen el mar! Las fotazas de Thali Solís desde Cancún Hay elecciones y decisiones… mientras el rollo forma fila y analiza a quién dar su confianza en la elecciones municipales, la exconejita Thalis Solis…

Sin filtros, es ella con la naturaleza.

Hay elecciones y decisiones… mientras el rollo forma fila y analiza a quién dar su confianza en la elecciones municipales, la exconejita Thalis Solis se pasea en yate en medio del océano con su amor. ¡Qué nivel! Hace días disfruta del clima tropical de Cancún, en México es otoño, pero el tiempo regala días de calor, humedad, lluvias y hermosos paisajes en el mar.

“Día perfecto. En un lugar maravilloso con mi lovecito”, escribió en su muro la cuerona, quien eligió Cancun como destino turístico para pasar días inolvidables con toda su familia. En sus historias purea a sus hijos y marido con quienes se aventuran y dejan huellas puretes.

Thali Solís sacó sus mejores poses en medio del mar.

Los tortolos salieron a dar un pasito en medio del oceano.

Pureo el paisaje desde el país charro la cuerona.