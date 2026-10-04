Granizada destrozó techo del hospital de Fernando Rompió el 80% de las tejas y dañó varias ambulancias.

Granizada destruyó gran parte del techo del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora.

Una feroz granizada destrozó el techo del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. El violento temporal azotó con todo el sábado y rompió el 80 % de las tejas del nosocomio. El agua entró a raudales inundando Urgencias Pediátricas, Urgencias Adultos y los pasillos.

El sector de Rayos X tuvo que ser inhabilitado por completo por miedo a que se quemen los aparatos. La farmacia y el parque sanitario sufrieron graves filtraciones que ponen en peligro las medicinas.

Para colmo de males, los gigantescos granizos rompieron los parabrisas de las dos ambulancias. Tanto la parte frontal como el patio trasero quedaron tapados por el raudal que caía del cielo.

Por un verdadero milagro no se reportaron pacientes ni funcionarios heridos tras la gran tormenta. Las autoridades piden una auxilio urgente para reparar las goteras y restablecer la atención.