Ho’a tercer involucrado en crimen de Eusebio Ayala Fue pillado en una quinta en Altos.

Atraparon al tercer sospechoso del sangriento ataque ocurrido en el cementerio de Eusebio Ayala. Agentes de Homicidios le pusieron los ganchos a Braian F. G. (26) en Mariano Roque Alonso.

El sujeto es señalado como el delincuente de kepis azul que acribilló en la cabeza a Rebeca Martínez. Las pesquisas avanzaron tras un riguroso allanamiento realizado en una quinta en la ciudad de Altos.

El bronca oiko tras una gresca en una jineteada con la expareja de la mujer, según los investigadores. Las chicas fueron alzadas a la fuerza a una camioneta Fortuner y llevadas hasta la morada de las almas.

En el sitio ejecutaron a Rebeca e hirieron de gravedad a su amiga Carolina Raquel. Un cuarto sujeto fue identificado como Jorge V. (44), quien también participó del cobarde ataque.

Velázquez, Junior alias “Barbero” y “Chule” R. continúan prófugos con orden de captura internacional. Los sabuesos le pisan los talones al resto de la banda para que todos paguen en la cárcel.