Hugo Javier recibe el alta y recomiendan seguir su tratamiento desde su casa El exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya recibió el visto bueno de los médicos para salir del hospital, debido a que presenta una evoluci…

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya recibió el visto bueno de los médicos para salir del hospital, debido a que presenta una evolución favorable. La recomendación de los profesionales es que debe continuar su recuperación desde su casa.

De acuerdo con el informe médico, el político todavía necesita cuidados y controles estrictos durante su recuperación. Además, se dejó constancia de que por ahora no está en condiciones de declarar, debido a que debe mantenerse estable y evitar situaciones que puedan afectar su recuperación.

Ahora la pelota está en la cancha de la Justicia. Su defensa y el juzgado deberán definir si Hugo Javier podrá continuar cumpliendo las medidas cautelares desde su casa o si deberá ser trasladado nuevamente a un centro penitenciario.

Por el momento, lo confirmado es que médicamente ya está en condiciones de abandonar el hospital, pero su situación judicial todavía está pendiente de definición.