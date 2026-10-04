Buscar
Actualidad

Hugo Javier recibe el alta y recomiendan seguir su tratamiento desde su casa

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya recibió el visto bueno de los médicos para salir del hospital, debido a que presenta una evoluci…

Agregar Crónica en
Hugo Javier recibió el alta médica.

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya recibió el visto bueno de los médicos para salir del hospital, debido a que presenta una evolución favorable. La recomendación de los profesionales es que debe continuar su recuperación desde su casa.

De acuerdo con el informe médico, el político todavía necesita cuidados y controles estrictos durante su recuperación. Además, se dejó constancia de que por ahora no está en condiciones de declarar, debido a que debe mantenerse estable y evitar situaciones que puedan afectar su recuperación.

Ahora la pelota está en la cancha de la Justicia. Su defensa y el juzgado deberán definir si Hugo Javier podrá continuar cumpliendo las medidas cautelares desde su casa o si deberá ser trasladado nuevamente a un centro penitenciario.

Por el momento, lo confirmado es que médicamente ya está en condiciones de abandonar el hospital, pero su situación judicial todavía está pendiente de definición.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias