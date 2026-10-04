La tormenta dejó en suspenso el partido entre Reco y el Guma La torrencial lluvia que cayó en el entretiempo del partido entre Deportivo Recoleta y Libertad, que iba igualado 1 a 1, no permitió el reinicio del juego.

El campo de juego del Independiente quedó anegada, imposible para la práctica de fútbol.

La cancha de Independiente, donde oficiaba de local el Canario, quedó impracticable, por lo que el árbitro tomó la determinación de dejar en suspenso el juego.

De inmediato, la División Profesional de la APF emitió un comunicado, anunciando que el encuentro se regularizará el lunes, desde las 10:00, en el estadio Ricardo Gregor.

En lo que dejó la mitad del partido, el Gumarelo se adelantó rápidamente en el marcador. A los 3’, a través de Elvio Vera, se puso en ventaja. El resultado positivo lo volvía a poner de líder del Clausura, pero los dirigidos por Nelson Haedo no supieron aguantar y a los 18’, Aldo González marcó la paridad.

El empate parcial no servía a Libertad para recuperar la punta, mientras que Reco avei apostaba a la recuperación ante uno de los pretendientes al título.

Y así, el complemento prometía. Se esperaba de ambos equipos mucha entrega en busca de sus objetivos, pero esa expectativa se prolongará mante hasta el lunes.