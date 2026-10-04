Llegó con su cédula a votar y salió con la Policía Un episodio bastante llamativo se registró este domingo en el Centro Regional de Educación de Pedro Juan Caballero, donde un hombre identificado lleg…

Legó con intención de votar y tenía ra'e orden de captura, terminó preso.

Un episodio bastante llamativo se registró este domingo en el Centro Regional de Educación de Pedro Juan Caballero, donde un hombre identificado llegó con toda la intención de cumplir con su deber cívico, pero terminó teniendo otro “compromiso”.

Durante la verificación de sus datos, los agentes consultaron el sistema informático de la Policía Nacional y ahí nomas ¡saltó que tenía una orden de captura vigente!

Ante la sorpresa de todos, los uniformados procedieron a esposarlo y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

La situación generó sorpresa entre los presentes, porque el hombre llegó pensando en meter su voto en la urna y terminó esposado y cambiando drásticamente de destino.