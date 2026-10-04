Los perros se divagaron que Vini murió y fue reemplazado En los últimos días comenzó a circular una especie de rumor en el que se aseguraba que el jugador del Real Madrid y la Selección Brasileña perdió la vida.

En el transcurso de esta semana, una teoría conspirativa comenzó a circular en redes sociales sosteniendo, sin ninguna prueba seria, que el jugador brasileño, Vinicius Jr., habría sido asesinado en una favela de su país y que habría sido reemplazado por un supuesto doble o clon genético.

Las cuentas y fuentes que difunden esta teoría hablan sobre todo de las supuestas diferencias que existen en su rostro y en sus tatuajes.

No obstante, el cambio físico de Vinícius corresponde no más que a una cirugía de mentón y mandíbula, mientras que la iluminación en las fotos que se utilizan para el rumor puede modificar la apariencia de sus tatuajes.

La teoría es sorpresivamente parecida a la de “Paul is Dead”, alusiva a que Paul McCartney, uno de los líderes de los Beatles, habría muerto en 1967 y que habría sido reemplazado por un policía canadiense exageradamente parecido a él, que sería el que hasta ahora sigue tocando con su nombre.