Más de un millón de jóvenes se estrenan en las urnas Después de tanto ruido de campaña, discursos, carteles ere erea, llegó el día de la verdad. Este domingo 4, desde las 7:00 hasta las 17:00, los parag…

Más de 1 millón de jóvenes van a votar por primera vez.

Después de tanto ruido de campaña, discursos, carteles ere erea, llegó el día de la verdad. Este domingo 4, desde las 7:00 hasta las 17:00, los paraguayos tienen una cita con las urnas para elegir a sus autoridades municipales.

Pero estas elecciones tienen un ingrediente especial: 1.187.379 jóvenes por primara vez van a elegir a sus autoridades. Del total, 605.212 son mujeres y 582.167 son hombres.

En total, 5.043.154 personas están habilitadas para votar en los 263 municipios del país. Y no hay excusas porque para votar se puede presentar igual la cédula de identidad vencida.

En carrera están 54 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos, que disputan los cargos de intendentes y concejales municipales.

También hay 630 candidaturas para las intendencias: 530 son hombres y 100 son mujeres.

Los paraguayos que viven en el extranjero esta vez no participan, ya que en las municipales el voto desde fuera del país no está habilitado. Sí pueden votar los extranjeros con radicación definitiva que estén inscriptos en el Registro Cívico Permanente.

En Asunción se elegirán 24 concejales titulares y 24 suplentes. En las capitales departamentales serán 12 titulares y 12 suplentes, mientras que en los municipios más pequeños se elegirán solo nueve concejales.

Las nuevas autoridades municipales asumirán para el periodo 2026-2031, 30 días después de las elecciones, siempre que no haya algún plagueo o sarambi de por medio.