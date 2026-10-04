“Miguelitos” aparecieron cerca de un local de votación en Ypejhú Un susto se llevaron varios conductores en Ypejhú, Canindeyú, luego de que aparecieran clavos tipo “miguelito” tirados en un camino vecinal de la col…

Los clavos perjudicaron a varios conductores que se dirigían al local de votación.

Un susto se llevaron varios conductores en Ypejhú, Canindeyú, luego de que aparecieran clavos tipo “miguelito” tirados en un camino vecinal de la colonia Ara Vera.

Según la denuncia, los objetos fueron encontrados cerca de las 08:00 de este domingo y terminaron dañando las ruedas de algunos vehículos. El lugar queda a unos cinco kilómetros de un local de votación.

El concejal y candidato de la ANR, Eusebio Vera, avisó a la Policía y manifestó que sospecha que el hecho podría tener alguna motivación política, aunque hasta ahora no se sabe quiénes colocaron los clavos ni por qué.

Agentes del Puesto Policial N.º 13 llegaron hasta el sitio para levantar datos y verificar lo ocurrido. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público de Curuguaty, que deberá investigar qué fue lo que realmente pasó.