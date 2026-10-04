¡Muchacho también cumple! El guardián de cuatro patas que madrugó para cuidar las elecciones Mientras muchos todavía estaban durmiendo a pata suelta, Muchacho, el famoso yagua’i guardián de una escuela de Capiatá, ya estaba firme y uniformado…

Muchacho desde temprano ya se presentó para controlar el local de votación.

Mientras muchos todavía estaban durmiendo a pata suelta, Muchacho, el famoso yagua’i guardián de una escuela de Capiatá, ya estaba firme y uniformado para cumplir con su deber este domingo electoral.

El simpático firu, que habitualmente cuida a los peques de la escuela Margarita Veia de Bibolini, esta vez cambió la rutina y no tuvo día libre, se presentó bien temprano para controlar que todo estuviera en orden, ya que la institución fue habilitada como local de votación.

Su “camarada”, la suboficial Elizabeth Gaona, contó a Crónica que “Muchacho llegó a la institución a las 5:00 de la mañana, apenas escuchó el silbato”. Como todo trabajador responsable, arrancó la jornada con la pancita llena “su desayuno fue purina, y para el tereré rupa de media mañana ya le bajó dos empanadas”, contó la poli.

Y como el almuerzo tampoco se negocia, “ya tiene asegurados dos asaditos”, según dijo entre risas la suboficial.

Pero Muchacho no está allí solo para comer. Su misión es estar atento a cualquier inconveniente. “Entra a la escuela, recorre las mesas de votación, controla que todo esté tranquilo y después vuelve a ubicarse frente a la institución, desde donde sigue vigilando”, contó su “camarada”.

Muchacho, es un verdadero servidor público de cuatro patitas, que este domingo también se puso la camiseta y salió a trabajar para asegurarse que no haya sarambi en el lugar de estudio de los peques a quienes cuida de lunes a viernes.